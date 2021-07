RAI SPORT – Spalletti ha chiesto due giocatori: Ecco chi sono. Insigne vuole un contratto importante (Di lunedì 19 luglio 2021) CALCIOMERCATO NAPOLI. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai SPORT, ha riportato le ultime sui movimenti del Napoli ai microfoni di Radio goal, trasmissione di approfondimento sul calcio Napoli in onda sulla radio ufficiale del club azzurro: “Luciano Spalletti ha comunicato a De Laurentiis e Giuntoli i giocatori che gli piacciono, due giocatori: Emerson Palmieri e Denis Zakaria. Il primo perché il tecnico lo ha avuto alla Roma, conosce i movimenti del 4-2-3-1. Il centrocampista ha delle caratteristiche che piacciono tantissimo al toscano. Tra queste quella di sfruttare gli spazi per buttarsi al centro”. Lorenzo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 luglio 2021) CALCIOMERCATO NAPOLI. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai, ha riportato le ultime sui movimenti del Napoli ai microfoni di Radio goal, trasmissione di approfondimento sul calcio Napoli in onda sulla radio ufficiale del club azzurro: “Lucianoha comunicato a De Laurentiis e Giuntoli iche gli piacciono, due: Emerson Palmieri e Denis Zakaria. Il primo perché il tecnico lo ha avuto alla Roma, conosce i movimenti del 4-2-3-1. Il centrocampista ha delle caratteristiche che piacciono tantissimo al toscano. Tra queste quella di sfruttare gli spazi per buttarsi al centro”. Lorenzo ...

Advertising

Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (00:00) Biliardo (Sport) #StaseraInTV 19/07/2021 #SecondaSerata @RaiSportweb - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (00:00) Biliardo (Sport) #StaseraInTV 19/07/2021 #SecondaSerata @RaiSportweb - sportface2016 : #Tokyo2020, come vedere in tv e streaming su #Eurosport e #Rai le Olimpiadi: tutte le ore della diretta no stop, la… - DToffolon : Ore di trasmissione RAI: #Rio2016 5000 ore #Tokyo2020 200 ore Si è rincretinita la RAI oppure lo sport come sempre… - notizie_milan : Isco, Venerato (Rai Sport): “Il Real Madrid lo ha offerto gratis al Milan” -