Raffaella Mennoia | commuove tutti | la dolce dedica per Giulia Stabile

danitrash77 : incredibile che nel 2021 come autrice a scegliere le coppie ci sia Raffaella Mennoia, non ha la mentalità trash va che edizione di merda - _Giulia_Sangio_ : RT @ecccalla: oggi io a Raffaella Mennoia le voglio più bene del solito - SardonePamela : RT @ecccalla: oggi io a Raffaella Mennoia le voglio più bene del solito - mariann60059306 : RT @ecccalla: oggi io a Raffaella Mennoia le voglio più bene del solito - ecccalla : oggi io a Raffaella Mennoia le voglio più bene del solito -

... registrazioni terminate:fa un bilancio Le altre due coppie Puntata scoppiettante stasera anche per le altre due coppie del reality: Alessandro e Jessica, Floriana e Federico. Per ...Solange Savagnone Se "Temptation Island" è una calamita irresistibile che ogni lunedì sera tiene incollati alla tv milioni di italiani, dobbiamo ringraziare, autrice e curatrice del programma., è giusto dire che lei è un po' la "mamma" di "Temptation Island"? "Diciamo più un'amica stretta, una di famiglia ( ride ). Da quattro ...Giulia Stabile e l'autrice Raffaella Mennoia appaiono ancora insieme: per la ballerina ci sono in ballo grandi progetti a Mediaset?Raffaella Mennoia, amata e seguita produttrice tv, lascia tutti senza parole con una commovente dedica a Giulia Stabile: le sue parole Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto ...