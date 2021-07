“Racconti di Sabaudia” | al via la settima edizione del libro dell’estate

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Tornano anche quest’anno, per la, i “di”. Ilcultfirmato da nomi famosi e autori emergenti, tra i ricordi di Walter Veltroni e i segreti di Nori Corbucci raccontati da Laura Laurenzi, da domani, 20 luglio, sarà in regalo sulle spiagge pontine e all’Aeroporto Leonardo da Vinci. Confermata anche quest’anno la vocazione di“green” grazie all’utilizzo di carta ecologica e copertina biodegradabile, con la novità di una nuova sezione dedicata all’ambiente che vedrà impresso nelle pagine iniziali del ...

Calciobidoni : RT @Stracult: Il mio Racconto «Amarcord» è stato selezionato dalla Giuria del Concorso di Narrativa «I Racconti di Sabaudia», presieduta da… - RadiOndaBlu : Racconti di Sabaudia 2021 - News_24it : “Se rispetti l’ambiente, difendi la vita”. E’ il messaggio, che l’edizione 2021 dei “Racconti di Sabaudia”, in immi… -

