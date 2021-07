Quirinale, Renzi “Ci sono condizioni per fare lavoro tutti insieme” (Di lunedì 19 luglio 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Penso che ci siano le condizioni per fare un lavoro tutti insieme e arrivare al febbraio 2022 con tranquillità”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni del presidente della Repubblica. Renzi ha poi rivolto un saluto a Mattarella.“Gli siamo grati”, aggiunge. “Dobbiamo aspettare febbraio 2022”, insiste. “Draghi, qualunque cosa faccia, ha lo standing per fare benissimo il presidente della Repubblica, della Commissione europea. Di Draghi sentiremo ancora parlare a lungo”, aggiunge ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Penso che ci siano leperune arrivare al febbraio 2022 con tranquillità”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni del presidente della Repubblica.ha poi rivolto un saluto a Mattarella.“Gli siamo grati”, aggiunge. “Dobbiamo aspettare febbraio 2022”, insiste. “Draghi, qualunque cosa faccia, ha lo standing perbenissimo il presidente della Repubblica, della Commissione europea. Di Draghi sentiremo ancora parlare a lungo”, aggiunge ...

