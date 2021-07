Quella dei letti anti-sesso al Villaggio olimpico è una fake news, lo assicura un ginnasta (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - I letti di cartone del Villaggio olimpico di Tokyo erano stati definiti 'anti-sesso' al fine di evitare il più possibile il contagio di coronavirus all'interno di Quella che dovrebbe essere la 'bolla' più sicura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 quelle che saranno ricordate per essere state le prime posticipate della storia. Invece, non è così. Oggi gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno assicurato che i letti di cartone "sono robusti" e non è, quindi, vero che si sarebbero rotti al primo brusco movimento o al peso di più di una persona. Pronta ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Idi cartone deldi Tokyo erano stati definiti '' al fine di evitare il più possibile il contagio di coronavirus all'interno diche dovrebbe essere la 'bolla' più sicura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 quelle che saranno ricordate per essere state le prime posticipate della storia. Invece, non è così. Oggi gli organizzatori di Tokyo 2020 hannoto che idi cartone "sono robusti" e non è, quindi, vero che si sarebbero rotti al primo brusco movimento o al peso di più di una persona. Pronta ...

fattoquotidiano : DAVIGO INDAGATO La vicenda è quella dei verbali segreti in cui l’ex avvocato dell’Eni Piero Amara raccontava i rapp… - lorepregliasco : Ha senso dare risalto ai dati dei casi di Covid? Vanno monitorati perché - con crescita enorme (non quella attuale… - lucianonobili : “Il vero leader dell'Europa avrà un nome e cognome: Mario #Draghi. Immaginatevi se ci fosse stato Conte con Casalin… - caoxueqin_ : @iperuranio__ Il giorno in cui anche la parola degli studenti universitari conterà qualcosa verso quella dei professori sarà un bel giorno ?? - swinterbears : guardando quella card, si torna qui..bellissimo e travolgente..ma ci vedo anche dei cambiamenti, vedo quel blue&gre… -