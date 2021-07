Quel pasticciaccio brutto del nuovo digitale

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 19 luglio 2021) In attesa del bonus tv vendite bloccate e magazzini pieni Il Sole 24 Ore, pagina 6, di Valeria Uva. Magazzini pieni di nuovi televisori, clienti arrabbiati per le offerte a prezzo pieno, vendite al palo: sono gli effetti del ritardo con cui sta partendo l’operazione “rottamazione” dei vecchi televisori. Manca poco più di un mese al primo settembre quando in tutta Italia cambierà lo standard per le trasmissioni televisive, ma il bonus per passare ai nuovi apparecchi non è ancora materialmente disponibile. All’appello mancano pochi decisivi passaggi: dal decreto attuativo già firmato, non ancora pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», ai quindici giorni di vacatio legis, fino ai ritocchi ...