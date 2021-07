Psychonauts 2 in un nuovo story trailer che ci catapulta nel primo giorno di lavoro di Raz

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono tanti i mesi che i fan dell'originalehanno dovuto aspettare per poter vedere con i propri occhi l'uscita di un sequel; un'attesa che si concluderà quando2 vedrà la luce il prossimo 25 agosto e che lo studio di sviluppo ha cercato di ravvivare con qualche altra anticipazione con cui mantenere alto l'interesse della propria community di fan. Ora abbiamo uninedito di2 che si concentra, essenzialmente, nell'anticipare alcuni punti chiave della trama che filtreranno gli eventi che si svolgeranno all'interno del gioco. In questo caso possiamo dare uno sguardo al terribile ...

Scritto da Jonas Mäki 16 Giugno 2021 alle 10:42 Diamo un'occhiata al gioco di Double Fine. 02 ha una data di lancio NEWS. Scritto da Kieran Harris 13 Giugno 2021 alle 19:39 Double ...Ecco la descrizione dello Story Trailer del gioco: Tags Double Fine Productions 2 story trailer Il grande ritorno di un classico si avvicina: Il 25 agosto, comincerà un'altra fantastica avventura per Raz in Psychonauts 2, il secondo capitolo del ...