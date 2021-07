PS Vita: stanno per uscire gli ultimi giochi, poi Sony bloccherà le pubblicazioni – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 usciranno gli ultimi giochi indipendenti per PS Vita, console commercialmente morta da anni, poi Sony bloccherà le pubblicazioni.. Il 20 luglio 2021, domani al momento di scrivere questa notizia, usciranno gli ultimi giochi indipendenti per PS Vita, dopodiché Sony bloccherà le pubblicazioni. Il PlayStation Store della console rimarrà attivo, ma nessuno sviluppatore potrà più proporre nuovi giochi per date successive. Gli ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 usciranno gliindipendenti per PScommercialmente morta da anni, poile.. Il 20 luglio 2021, domani al momento di scrivere questa notizia, usciranno gliindipendenti per PS, dopodichéle. Il PlayStation Store dellarimarrà attivo, ma nessuno sviluppatore potrà più proporre nuoviper date successive. Gli ...

Advertising

awsomesavannah7 : RT @iKtty98: + così i suoi genitori hanno deciso di creare un profilo instagram e dare vita ad una petizione per far sì che la sua morte no… - eliloveslm : RT @iKtty98: + così i suoi genitori hanno deciso di creare un profilo instagram e dare vita ad una petizione per far sì che la sua morte no… - flutterjoong : RT @iKtty98: + così i suoi genitori hanno deciso di creare un profilo instagram e dare vita ad una petizione per far sì che la sua morte no… - alewoosan : RT @iKtty98: + così i suoi genitori hanno deciso di creare un profilo instagram e dare vita ad una petizione per far sì che la sua morte no… - OnPurposeAuri : RT @iKtty98: + così i suoi genitori hanno deciso di creare un profilo instagram e dare vita ad una petizione per far sì che la sua morte no… -