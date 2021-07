Provincia | Ruggiero attacca Di Maria | “Sconcertante il suo atteggiamento”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppeper conto del gruppo del Partito Democratico. Di seguito il testo: “Insieme ai consiglieri Paglia e Di Cerbo abbiamo chiesto di discutere due argomenti importanti per la città di Benevento, la sicurezza delle scuole e la centrale a turbogas da 400 Mw proposta dalla Luminosa nell’area ASI di Ponte Valentino. Prima ci è stato chiesto di chiarire se le nostre erano delle interrogazioni scritte o orali, e quando successivamente abbiamo inviato la nota di chiarimenti non abbiamo ricevuto alcuna risposta, se non aver constatato l’inserimento all’o.d.g. del consiglio di domani di ...