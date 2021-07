Prorogato il bonus locazione per immobili commerciali: a chi spetta (Di lunedì 19 luglio 2021) L’articolo 4 del decreto Sostegni Bis è intervenuto sul credito d’imposta relativo alla locazione di immobili a uso “commerciale”. Tale credito viene: – Prorogato fino al 31/07/2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, con le vecchie modalità di calcolo; – esteso per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di tutti gli altri soggetti. Il bonus locazioni per i mesi da gennaio a maggio 2021 spetta: – ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro; – agli enti non ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) L’articolo 4 del decreto Sostegni Bis è intervenuto sul credito d’imposta relativo alladia uso “commerciale”. Tale credito viene: –fino al 31/07/2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, con le vecchie modalità di calcolo; – esteso per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di tutti gli altri soggetti. Illocazioni per i mesi da gennaio a maggio 2021: – ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro; – agli enti non ...

