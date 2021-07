Programma Olimpiadi Tokyo 2020: gli orari, le gare e le finali giorno per giorno (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Programma completo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Venerdì 23 luglio verrà accesa la sacra fiamma di Olimpia e darà il via alla trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici: ma le gare cominceranno, come da tradizione, un paio di giorni prima, ovvero mercoledì 21 luglio con i tornei di softball e calcio. Sabato 24 verranno assegnate le prime medaglie e poi in apnea sino al gran finale previsto per domenica 8 agosto. Di seguito tutti gli orari e tutte le gare suddivise giorno per giorno per non perdervi ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilcompleto delledi. Venerdì 23 luglio verrà accesa la sacra fiamma di Olimpia e darà il via alla trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici: ma lecominceranno, come da tradizione, un paio di giorni prima, ovvero mercoledì 21 luglio con i tornei di softball e calcio. Sabato 24 verranno assegnate le prime medaglie e poi in apnea sino al gran finale previsto per domenica 8 agosto. Di seguito tutti glie tutte lesuddiviseperper non perdervi ...

Advertising

Yuro_23 : RT @ChrisElMuss: Programma settimanale ??? Ufficialità #Diaz Probabile chiusura #Bondo Incontro forse definitivo con #Atangana per #Kessie c… - salvatorecozza1 : RT @ChrisElMuss: Programma settimanale ??? Ufficialità #Diaz Probabile chiusura #Bondo Incontro forse definitivo con #Atangana per #Kessie c… - xsherlokid : RT @Bright_Star06: Le date che aspetto di questo mese: - 19 luglio annuncio film d'apertura di #Venezia78 - 20 luglio programma dal TIFF… - Frances13758250 : RT @ChrisElMuss: Programma settimanale ??? Ufficialità #Diaz Probabile chiusura #Bondo Incontro forse definitivo con #Atangana per #Kessie c… - doomsiana : appena scoperto che ads condurrà un programma sulle olimpiadi pronta a sentire teorie complottiste sulle altre discipline -