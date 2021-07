Pozzuoli | concerto abusivo di Tony Colombo | interviene la Municipale e lui si dà alla fuga

(Di lunedì 19 luglio 2021). Unneomelodico è stato organizzato, in barba alle norme anti-covid, ieri sera in via Catullo nel Rione Toiano, a. A cantare c’era, noto artista di origini siciliane ma di adozione napoletana. A quanto pare la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli concerto

La Repubblica

Ilrientra tra gli appuntamenti deljazz Festival, XXI edizione, il Festival dei Campi Flegrei che porta la sua musica nei più suggestivi luoghi storici e archeologici e nei music ...il sassofonista siciliano si produrrà in un progetto multimediale di musica e fotografia. ospiterà " The swingers orchestra ", una jazz band di tipo tradizionale per undal ...Concerto movimentato ieri sera nella zona dei «Carri Armati», a Pozzuoli: sulla vicenda indaga adesso la polizia municipale ...Il 20 luglio Walter Ricci in concerto con 'Stories', al Lido Varca d'oro a Marina di Varcaturo, per Pozzuoli Jazz Festival ...