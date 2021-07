Pozzallo | rintracciati quasi tutti i 35 migranti fuggiti dopo l’incendio nel centro

(Di lunedì 19 luglio 2021) “E’ ormaidel tutto inagibile il padiglione centrale deldi accoglienza didove, in serata, è divampato un incendio che è degenerato fino a devastarecompletamente la struttura. Durante i momenti più concitati 35 immigrati ospiti erano riusciti ad allontanarsi, ma in queste ore sono stati. Questo è certamente il problema minore di fronte all’ennesimo caso che testimonia il gravissimo pericolo rappresentato da una situazione esplosiva, come è la gestione deispecialmente in questo periodo ...

Advertising

elenaricci1491 : Tutti salvi per miracolo - forzearmatenews : Tutti salvi per miracolo - infoitinterno : Hotspot di Pozzallo devastato dall’incendio, rintracciati quasi tutti i 35 migranti fuggiti - cristalaltea : RT @JeanDanton3: @cristalaltea Il Giornale di Sicilia: (circa 3 ore fa) Rintracciati quasi tutti i 35 migranti fuggiti ieri dopo l’incendio… - Peppezappulla : RT @JeanDanton3: @cristalaltea Il Giornale di Sicilia: (circa 3 ore fa) Rintracciati quasi tutti i 35 migranti fuggiti ieri dopo l’incendio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzallo rintracciati

E' quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio, Giuseppe Cassisi, facendo ... La maggior parte sono stati. Alcuni tra questi migranti erano in quarantena. "Occorre ...E' quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio, Giuseppe Cassisi, facendo ... La maggior parte sono stati. Alcuni tra questi migranti erano in quarantena. "Occorre ...“Reputiamo di una gravità eccezionale quanto accaduto ieri all’hotspot di Pozzallo. In un momento simile, la rivolta dei migranti rischia di scatenare una vera e propria bomba a orologeria sul piano p ...Nella confusione generale 35 degli ospiti, molti condotti a Pozzallo da Lampedusa per il necessario periodo di quarantena, si sono allontanati, ma in serata erano già stati quasi tutti rintracciati.