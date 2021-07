Porta di Massa | 25enne si lancia nel vuoto e muore in facoltà

Advertising

Stamattina si è verificata una tragedia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Federico II. Un ragazzo è caduto nel vuoto nella sede di in viadia Napoli . Il corpo sarebbe stato ritrovato nei pressi dalle scale dell'Aula occupata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, entrambi hanno constatato la ...Da una prima ricostruzione sarebbe caduto da una finestra dell'edificio in viadi. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia caduto per un incidente o se si sia trattato di un gesto ...Uno studente venticinquenne è morto cadendo da una finestra dell'edificio che ospita la facoltà di Lettere dell'ateneo Federico II di ...