Pornhub spiega l’arte erotica dei musei Diffida degli Uffizi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Al museo fiorentino degli Uffizi non è piaciuta la nuova iniziativa del sito di Pornhub, che ha lanciato la sua prima audio guida ai «nudi classici», con lo slogan «Perché il porno potrebbe non essere considerato arte, ma alcune opere d’arte possono sicuramente essere considerate porno». Si chiama «Classic Nudes» l’audioguida messa a punto dal sito di video pornografici, e la testimonial del video promozionale è Ilona Staller, in arte Cicciolina- icona della pornografia mondiale – in posa, vestita con una tuta color carne, a impersonale la Venere di Botticelli.