Pogacar ha dominato senza accorgersene (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo aver spezzato il dominio britannico ed essersi preso la maglia gialla del Tour de France 2020, Tadej Pogacar è riuscito nell’impresa di fare un bis che sulle strade di Francia mancava dal 2017, quando Chris Froome vinse il suo quarto e ultimo Tour de France, il terzo consecutivo. Se la vittoria dell’anno scorso era però arrivata all’ultimo respiro, in quell’ultima rocambolesca cronometro in cui uno spento Primoz Roglic aveva ceduto bruscamente sotto i colpi a distanza del suo connazionale e rivale, la vittoria di quest’anno è invece il coronamento di un percorso, l’esaltazione massima del suo dominio. Dopo la prima settimana di dominio assoluto – con la vittoria ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo aver spezzato il dominio britannico ed essersi preso la maglia gialla del Tour de France 2020, Tadejè riuscito nell’impresa di fare un bis che sulle strade di Francia mancava dal 2017, quando Chris Froome vinse il suo quarto e ultimo Tour de France, il terzo consecutivo. Se la vittoria dell’anno scorso era però arrivata all’ultimo respiro, in quell’ultima rocambolesca cronometro in cui uno spento Primoz Roglic aveva ceduto bruscamente sotto i colpi a distanza del suo connazionale e rivale, la vittoria di quest’anno è invece il coronamento di un percorso, l’esaltazione massima del suo dominio. Dopo la prima settimana di dominio assoluto – con la vittoria ...

