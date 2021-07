Pietro Tartaglione spiega perché il secondo figlio si chiamerà Mario Achille

(Di lunedì 19 luglio 2021) Le parole diSolo alcune settimane fa Rosa Perrotta ha annunciato di essere incinta del suo, nato dall’amore con. Come sappiamo la coppia solo qualche mese fa ha vissuto un periodo di crisi ed era sembrato che le cose fossero più serie del previsto. Ciò nonostante l’amore tra i L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MondoTV241 : UeD, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: ecco perché il loro secondogenito si chiamerà Mario Achille. #rosaperrotta… - GiuseppeporroIt : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: ecco perché il loro secondogenito si chiamerà Mario Achille #rosaperrotta… - blogtivvu : Perché il figlio di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta si chiamerà Mario Achille? La spiegazione - glooit : Pietro Tartaglione spiega perché il secondo figlio con Rosa Perrotta si chiamerà Mario Achille leggi su Gloo… - zazoomblog : Uomini e Donne Pietro Tartaglione spiega perché lui e Rosa Perrotta hanno scelto di chiamare il secondo figlio Mari… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Tartaglione

In un'intervistaha spiegato perché abbiano scelto quel nome per il bambino. Continua a leggereIntervistato dal magazine Nuovo,ha rivelato interessanti retroscena sulla relazione con Rosa Perrotta , che conattende la nascita del secondo figlio (di cui hanno condiviso da poco un' ecografia : è un ...Ecco quali saranno le incredibili novità della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.Fra il trasloco e le vacanze, Pietro Tartaglione ha rivelato al magazine Nuovo un retroscena sulla sua relazione con Rosa ...