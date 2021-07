(Di lunedì 19 luglio 2021) Siilgenito della coppia formata dae Pieroil cui amore è scoccato durante l’edizione 2017 di Uomini e Donne, come ben sanno i tanti fan che li seguono da allora. In un’intervistahatoabbiano scelto quel nome per il bambino. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MondoTV241 : UeD, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: ecco perché il loro secondogenito si chiamerà Mario Achille. #rosaperrotta… - GiuseppeporroIt : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: ecco perché il loro secondogenito si chiamerà Mario Achille #rosaperrotta… - blogtivvu : Perché il figlio di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta si chiamerà Mario Achille? La spiegazione - glooit : Pietro Tartaglione spiega perché il secondo figlio con Rosa Perrotta si chiamerà Mario Achille leggi su Gloo… - zazoomblog : Uomini e Donne Pietro Tartaglione spiega perché lui e Rosa Perrotta hanno scelto di chiamare il secondo figlio Mari… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Tartaglione

Intervistato dal magazine Nuovo,ha rivelato interessanti retroscena sulla relazione con Rosa Perrotta , che conattende la nascita del secondo figlio (di cui hanno condiviso da poco un' ecografia : è un ...Come ben sapete, Rosa Perrotta è in attesa del secondo figlio di. Dopo la nascita del piccolo Domenico Ethan , sta per arrivare anche Mario Achille . Il figlio die Rosa Perrotta si chiamerà Mario Achille Ma per quale motivo ...Ecco quali saranno le incredibili novità della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.Fra il trasloco e le vacanze, Pietro Tartaglione ha rivelato al magazine Nuovo un retroscena sulla sua relazione con Rosa ...