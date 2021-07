(Di lunedì 19 luglio 2021) Nella giornata di ieriha vissuto uno dei giorni più felici della sua vita insieme alle persone a cui tiene maggiormente. IlLeonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero, ha infatti compiuto i suoi primi 4 anni e questa è stata l’occasione per ritrovarsi tutti insieme in una atmosfera davvero unica dove a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E durante la sua permanenza in casa ha stretto un forte legame con. I due, però, ora sembrano aver preso strade diverse. Durante la permanenza in gioco nella casa più spiata d'...Giulia Salemi esono più innamorati che mai. La coppia, dopo la fine del Grande Fratello Vip , ha intrecciato una relazione intensa, coinvolgendo anche le rispettive famiglie. Giulia ha fatto la ...Pierpaolo Pretelli e il figlio Leo: la straordinaria somiglianza scioglie i fan dei Prelemi, i teneri commenti social.Fiori d'arancio in arrivo per l'ex gieffino e l'ex protagonista di Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni sulla coppia ...