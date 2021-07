Pierpaolo Pretelli e Giulia si dichiarano amore ogni giorno Video

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 luglio 2021)sempre più affiatati: la coppia formata daSalemi esorride all’IeriSalemi einsieme alla ex compagna di, Aridna Romero, hanno festeggiato il piccolo Leonardo, il figlio della ex coppia, che ha compiuto quattro anni. Non sono mancate sui social le foto della famiglia allargata e tra il papà e Leo che hanno giocato insieme. Istantanee tenere e belle che regalano ai follower dolci momenti., presenza ...