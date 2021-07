Pfizer e Moderna, Aifa: “Casi molto rari di miocardite dopo vaccini” (Di lunedì 19 luglio 2021) vaccini Pfizer e Moderna, osservati Casi “molto rari” di miocarditi dopo la somministrazione. Questo quanto sottolinea riguardo ai prodotti-scudo a Rna messaggero l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, che anche dopo quanto già comunicato dall’Agenzia europea del farmaco Ema comunica “aggiornamenti su alcuni punti emersi dalla valutazione del rischio di insorgenza di miocardite e pericardite dopo vaccinazione con vaccini a mRna”. “dopo la vaccinazione con i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021), osservati” di miocarditila somministrazione. Questo quanto sottolinea riguardo ai prodotti-scudo a Rna messaggero l’Agenzia italiana del farmaco, che anchequanto già comunicato dall’Agenzia europea del farmaco Ema comunica “aggiornamenti su alcuni punti emersi dalla valutazione del rischio di insorgenza die pericarditevaccinazione cona mRna”. “la vaccinazione con i ...

ladyonorato : La proposta di subordinare all’esibizione del #greenpass le attività sociali dei cittadini è dettata da un solo fin… - alessiodca7 : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Aifa: «Casi rari di miocardite in Pfizer e Moderna, per J&J sindrome da perdita capillare» - LinaVadal : RT @romatoday: Come funziona il vaccino Pfizer e Moderna, spiegato facile - cschannel_news : Pfizer e Moderna, Aifa: “Casi molto rari di miocardite dopo vaccini” - Piero42395724 : RT @claudio_2022: Vaccini, Aifa: «Casi rari di miocardite in Pfizer e Moderna, per J&J sindrome da perdita capillare» -