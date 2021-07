Peugeot 9X8, bolide ibrido a trazione integrale per la 24 ore di Le Mans (Di lunedì 19 luglio 2021) Peugeot 9X8 , il bolide per il campionato del mondo endurance ( WEC ) 2022, è stata presentata nel tempio della velocità . All' autodromo di Monza. Parteciperà ovviamente anche alla 24 ore di Le Mans ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021)9X8 , ilper il campionato del mondo endurance ( WEC ) 2022, è stata presentata nel tempio della velocità . All' autodromo di Monza. Parteciperà ovviamente anche alla 24 ore di Le...

