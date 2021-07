Petagna: “Napoli-Verona? Chiediamo scusa ai tifosi, pronti a farci perdonare” (Di lunedì 19 luglio 2021) Andrea Petagna interviene in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante chiede scusa a tutti i tifosi. Andrea Petagna chiede scusa a tutti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 luglio 2021) Andreainterviene in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’attaccante chiedea tutti i. Andreachiedea tutti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

