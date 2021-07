Petagna: "Chiediamo scusa a tutti i tifosi per Napoli-Verona, volteremo subito pagina" (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Corriere dello Sport ha riportato le parole rilasciate a Radio KissKiss dell'attaccante del Napoli, Andrea Petagna, dopo la vittoria nella gara amichevole contro la Bassa Anaunia. "Napoli-Verona? Si tratta di una pagine triste che vogliamo dimenticare al più presto, Chiediamo scusa a tutti i tifosi. So bene di dover lavorare molto, per la mia struttura fisica ci vuole del tempo per rientrare in forma". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Corriere dello Sport ha riportato le parole rilasciate a Radio KissKiss dell'attaccante del, Andrea, dopo la vittoria nella gara amichevole contro la Bassa Anaunia. "? Si tratta di una pagine triste che vogliamo dimenticare al più presto,. So bene di dover lavorare molto, per la mia struttura fisica ci vuole del tempo per rientrare in forma".

Advertising

Inviaggio65 : RT @napolista: Sul CorSport le parole dell’attaccante del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli: «Si tratta di una pagina triste che vogliamo dim… - mannychef9 : RT @MarcoDiMaro: 'Chiediamo scusa ai tifosi per Napoli Verona'. Finalmente un calciatore del Napoli parla di quella partitane chiede scusa… - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: 'Chiediamo scusa ai tifosi per Napoli Verona'. Finalmente un calciatore del Napoli parla di quella partitane chiede scusa… - MarcoDiMaro : 'Chiediamo scusa ai tifosi per Napoli Verona'. Finalmente un calciatore del Napoli parla di quella partitane chied… - napolipiucom : #Petagna su #NapoliVerona: “Pagina triste, chiediamo scusa” -