Perde il controllo del parapendio e sbatte contro la roccia, salvato dal Soccorso Alpino (Di lunedì 19 luglio 2021) Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di lunedì: la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 18. Poco dopo essere decollato dalla cima della Pala di San Martino, ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 19 luglio 2021) Intervento delnel pomeriggio di lunedì: la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 18. Poco dopo essere decollato dalla cima della Pala di San Martino, ...

Advertising

VoceDelTrentino : Perde il controllo del parapendio sulla Pala di san Martino: 38 enne ricoverato al santa Chiara - - TirrenoLivorno : L'incidente è avvenuto a Salviano, in via Giuseppe Cambini. Solo escoriazioni per la donna, 39 anni, soccorsa dalla… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Incidente a Velletri: perde controllo dell'auto e si ribalta più volte, morto 50enne - paolorm2012 : Incidente a Velletri: perde controllo dell'auto e si ribalta più volte, morto 50enne - infoitinterno : Perde il controllo della moto e finisce contro il muro, muore a 37 anni -