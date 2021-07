Perché l’Italia deve assistere il Libano? Cosa vuol dire una nuova instabilità nel Mediterraneo (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra poche settimane sarà un anno esatto dall’‘esplosione al porto di Beirut, che ha messo a nudo tutte le criticità del Libano. Criticità che non sembrano ancora superate se si considera che il Paese è ancora senza governo, e nei giorni scorsi il tentativo affidato all’ex premier Said Hariri è stato bocciato dal presidente Michel Aoun. Dalla fine del 2019, la valuta libanese ha iniziato a perdere valore a causa della carenza di dollari e le banche hanno imposto limiti di prelievo sui conti in dollari. Il Pil del paese è sceso da quasi 55 miliardi di dollari nel 2018 a circa 33 miliardi di dollari l’anno scorso, con una media pro capite in calo di circa il 40 per cento. Il ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra poche settimane sarà un anno esatto dall’‘esplosione al porto di Beirut, che ha messo a nudo tutte le criticità del. Criticità che non sembrano ancora superate se si considera che il Paese è ancora senza governo, e nei giorni scorsi il tentativo affidato all’ex premier Said Hariri è stato bocciato dal presidente Michel Aoun. Dalla fine del 2019, la valuta libanese ha iniziato a perdere valore a causa della carenza di dollari e le banche hanno imposto limiti di prelievo sui conti in dollari. Il Pil del paese è sceso da quasi 55 miliardi di dollari nel 2018 a circa 33 miliardi di dollari l’anno scorso, con una media pro capite in calo di circa il 40 per cento. Il ...

