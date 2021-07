Perché la Germania sta per bloccare xHamster, uno dei principali siti porno al mondo (Di lunedì 19 luglio 2021) Non si tratta di una demonizzazione del porno, ma della richiesta di seguire determinate regole per evitare che i minori fruiscano liberamente di contenuti riservati agli adulti. In tutto il mondo – in modi differenti – si stanno combattendo alcune battaglie nei confronti del materiale pornografico free e nel mirino delle critiche sono finiti diversi portali che sono delle vere e proprie librerie di video e foto di ogni genere. Nelle scorse settimane abbiamo parlato della chiusura di xTube che non sarà più online a partire dal prossimo 5 settembre. E ora, almeno in Germania, potrebbe arrivare il blocco degli accessi su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Non si tratta di una demonizzazione del, ma della richiesta di seguire determinate regole per evitare che i minori fruiscano liberamente di contenuti riservati agli adulti. In tutto il– in modi differenti – si stanno combattendo alcune battaglie nei confronti del materialegrafico free e nel mirino delle critiche sono finiti diversi portali che sono delle vere e proprie librerie di video e foto di ogni genere. Nelle scorse settimane abbiamo parlato della chiusura di xTube che non sarà più online a partire dal prossimo 5 settembre. E ora, almeno in, potrebbe arrivare il blocco degli accessi su ...

