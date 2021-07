Perché la foto di Giulio Berruti e il tenero commento di Maria Elena Boschi sono finiti in tendenza (Di lunedì 19 luglio 2021) Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono andati in vacanza su uno yacht al largo dell’isola di Ponza. Il settimanale Oggi li ha immortalati mentre si coccolavano a bordo dell’imbarcazione ma è stata la foto condivisa dall’attore su Instagram a finire in tendenza per due motivi: il criptico tatuaggio sul braccio e il tenero commento della fidanzata Maria Elena Boschi. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021)andati in vacanza su uno yacht al largo dell’isola di Ponza. Il settimanale Oggi li ha immortalati mentre si coccolavano a bordo dell’imbarcazione ma è stata lacondivisa dall’attore su Instagram a finire inper due motivi: il criptico tatuaggio sul braccio e ildella fidanzata. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fffitalia : Questa foto è perfetta: rappresenta tutto ciò che è stato detto per anni agli scienziati e attivisti/e per il… - deamame_ : La mia più grande maledizione é essere l'amica brava a fare le foto perché significa che alle altre mie amiche facc… - nadia_Difettosa : RT @radio_zek: Il #19luglio 2005 in Iran Mahmoud e Ayaz, due ragazzi di 16 e 18 anni, sono impiccati pubblicamente dopo la condanna a morte… - Marius13112004 : RT @radio_zek: Il #19luglio 2005 in Iran Mahmoud e Ayaz, due ragazzi di 16 e 18 anni, sono impiccati pubblicamente dopo la condanna a morte… - TessaTrisRose : @murviella Esatto. Si può dire 'stai molto bene in questa foto' o 'mi piace molto quello che indossi' o semplicemen… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché foto Palazzo de Gennaro: alla scoperta della dimora storica larinese La pubblicazione della foto della cara baronessa mi è stata invece concessa dall'amato figlio ...tanti ricordi è legato alla bibilioteca e alla figura della baronessa Anna Maria che mi chiamava perché ...

Raccolta differenziata, premiato il territorio vibonese: 'Riconoscimento straordinario' (VIDEO) 'Come si vede sulla mappa (in foto, ndr) - ha detto il presidente dell'Ato Maria Limardo - abbiamo ... 'Pensiamo come Ato di essere riuscita ad aggredirla, questo perché il tavolo regionale ci ascolta, ...

FOTO - De Rossi ringrazia gli Azzurri: "Vincevamo perché ridevamo tutti" Il Romanista La pubblicazione delladella cara baronessa mi è stata invece concessa dall'amato figlio ...tanti ricordi è legato alla bibilioteca e alla figura della baronessa Anna Maria che mi chiamava...'Come si vede sulla mappa (in, ndr) - ha detto il presidente dell'Ato Maria Limardo - abbiamo ... 'Pensiamo come Ato di essere riuscita ad aggredirla, questoil tavolo regionale ci ascolta, ...