"Perché è sparito". Il dramma dell'ex di Gemma, parla la gola profonda: "Dentro e fuori dagli ospedali da un anno" (Di lunedì 19 luglio 2021) Problemi di cuore per un ex volto di Uomini e donne. Si tratta di Marco Firpo. Ora arriva la confessione a Uomini e donne magazine di un'amica, che svela: “Ha avuto tre interventi al cuore”. Anche Gemma Galgani, colonna portante del programma di Maria De Filippi, in questi giorni ha rotto il silenzio con una lunga intervista sempre sull'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine ed ha parlato di Marco Firpo. sembra che sia scomparso dai radar, visto che in tv non è presente da un po' di tempo. Il mistero viene svelato senza giri di parole dalla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi. “Ha subìto tre interventi a cuore aperto, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Problemi di cuore per un ex volto di Uomini e donne. Si tratta di Marco Firpo. Ora arriva la confessione a Uomini e donne magazine di un'amica, che svela: “Ha avuto tre interventi al cuore”. AncheGalgani, colonna portante del programma di Maria De Filippi, in questi giorni ha rotto il silenzio con una lunga intervista sempre sull'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine ed hato di Marco Firpo. sembra che sia scomparso dai radar, visto che in tv non è presente da un po' di tempo. Il mistero viene svelato senza giri di parole dalla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi. “Ha subìto tre interventi a cuore aperto, ha ...

Gregori54066032 : @ilariacnilsson Ti capisco. Per 50 anni ho avuto un amico che cera più di un fratello .eravamo punti di riferimen… - arabedumb : sangiovanni perché sei sparito dove sei finito - melywithaY : @SorayaSeaLover si amo me ne sono accorta perché ieri ero andata a cercare uno dei suoi video e nei risultati non c… - hobisushinex : HOSEOK IO SO CHE SEI SPARITO DALLA CIRCOLAZIONE PERCHÉ TI SEI FATTO IL COLORE MOSTRATI - cmfrtblynvmb : @fraxbin si esatto anche io volevo fare l'ordine oggi perché nel weekend non ho fatto in tempo ed è completamente sparito da ogni sito ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sparito Olimpiadi Tokyo: ritrovato a Nagoya Julius Ssekitoleko, il sollevatore ugandese sparito e che vuole vivere in Giappone Le autorità ritengono che Ssekitoleko abbia preso un treno dalla stazione di Kumatori, prima di prendere quello per Nagoya . In una nota, l'interessato aveva scritto ' Voglio vivere in Giappone perché la mia vita in Uganda è difficile '.

Gente di Gallarate sostiene Serati: 'Un'onda civica che cresce' ...possibilità di dialogo sembra sparito, dopo il fallimento dell'ultima chiamata . "Con Massimo Gnocchi e Rocco Longobardi i rapporti sono sereni, siamo amici da tanti anni. Non ci siamo uniti perché ...

