Pensionato ucciso al bancomat, preso anche il secondo assassino complice dell’albanese: è di Tricase (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce il presunto complice del cittadino di origini albanesi, già catturato, dell’omicidio di Giovanni Caramuscio, il pensonato ex direttore di banca di 69 anni, ucciso davanti agli occhi della moglie venerdì sera a Lequile mentre effettuava un prelievo di denaro contante da un apparecchio bancomat. Pensionato ucciso al bancomat, in manette Andrea Capone Si tratta di Andrea Capone, 28 anni, di Tricase, residente a Lequile. Sabato pomeriggio i militari avevano sottoposto a fermo, anche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce il presuntodel cittadino di origini albanesi, già catturato, dell’omicidio di Giovanni Caramuscio, il pensonato ex direttore di banca di 69 anni,davanti agli occhi della moglie venerdì sera a Lequile mentre effettuava un prelievo di denaro contante da un apparecchioal, in manette Andrea Capone Si tratta di Andrea Capone, 28 anni, di, residente a Lequile. Sabato pomeriggio i militari avevano sottoposto a fermo,...

Advertising

TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: #Lecce, il pensionato ucciso mentre prelevava contanti al bancomat. Fermato un giovane albanese. Si cerca il complice. Ritrovat… - maxxxks : RT @sabrina__sf: Un albanese ha ucciso un pensionato di Lecce al bancomat, vediamo se daranno la colpa al pensionato che non gli ha dato i… - LifeJoining : RT @sabrina__sf: Un albanese ha ucciso un pensionato di Lecce al bancomat, vediamo se daranno la colpa al pensionato che non gli ha dato i… - VicentePugliaAr : RT @sabrina__sf: Un albanese ha ucciso un pensionato di Lecce al bancomat, vediamo se daranno la colpa al pensionato che non gli ha dato i… - Pierdom69245161 : RT @sabrina__sf: Un albanese ha ucciso un pensionato di Lecce al bancomat, vediamo se daranno la colpa al pensionato che non gli ha dato i… -