Peaky Blinders 6, brutte notizie: a rischio l’uscita della serie (Di lunedì 19 luglio 2021) Peaky Blinders 6, i fan restano in attesa di scoprire come si evolverà la trama ma non si sa ancora quando arriveranno i nuovi episodi Peaky Blinders (foto Facebook)I fan della serie Peaky Blinders sanno che attualmente la sesta stagione è in produzione ma non sono certi che vedranno i nuovi e attesi episodi entro la fine dell’anno. Le riprese vanno avanti sotto l’occhio del regista Anthony Byrne ma durante la lavorazione non sono mancati i problemi e pertanto le attese con ogni probabilità saranno allungate come in tutte le produzioni causa Covid. ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 19 luglio 2021)6, i fan restano in attesa di scoprire come si evolverà la trama ma non si sa ancora quando arriveranno i nuovi episodi(foto Facebook)I fansanno che attualmente la sesta stagione è in produzione ma non sono certi che vedranno i nuovi e attesi episodi entro la fine dell’anno. Le riprese vanno avanti sotto l’occhio del regista Anthony Byrne ma durante la lavorazione non sono mancati i problemi e pertanto le attese con ogni probabilità saranno allungate come in tutte le produzioni causa Covid. ...

Ultime Notizie dalla rete : Peaky Blinders Peaky Blinders, attore muore poco dopo l'uscita dall'ospedale - - > Toby Kirkup: la famiglia intenzionata a chiarire le cause di morte Una notizia del tutto inaspettata per la famiglia, soprattutto se si pensa che il noto attore della serie ' Peaky Blinders ' ...

3 serie tv simili a Peaky Blinders Peaky Blinders è una serie televisiva britannica che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio cult per milioni di fan. Ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale, dove la popolazione ...

