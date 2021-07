Pd | Letta | ' nelle Agorà germe di una rivoluzione | forza a chi ha idee'

(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Il molto è quello giusto. Non perchè abbiamo fatto un esercizio perfetto, lo sarà quando l'iniziativa parte liberamente da ognuno di noi". Lo ha detto Enricochiudendo le predemocratiche di Palermo. "Qui dentro c'è ildi unache dàa chi ha più, non a chi ha più potere. Chi ha piùinfluenzerà la vita del nostro partito e il potere sarà una conseguenza, questo sarà un modo di ridare fiducia e la voglia di venire al partito", ha spiegato il segretario del Pd.

Proprioscorse ore è montato lo scontro con Matteo Renzi . Salvini chiede di " mettere in ... Anche il ddl Zan rappresenta un terreno di scontro trae Salvini. Il segretario del Partito ......scuole. Secondo Renzi "un accordo è a portata di mano", perché "la Lega, dopo mesi di ostruzionismo, ora si dice disponibile". In tal senso il leader di Iv dice di "non capire perchési ...Un'anziana è morta nell'incendio di sterpaglie acceso in campagna, in località Castello, nel comune di Chiusanico, nelle alture di Imperia. Il marito che era con lei, ..."Qui dentro c'è il germe di una rivoluzione che dà forza a chi ha più idee, non a chi ha più potere. Chi ha più idee influenzerà la vita del nostro partito e il potere sarà una conseguenza, questo sar ...