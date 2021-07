Pd: Letta, ‘il partito dell’intelligenza collettiva salverà il Paese’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug (Adnkronos) – Grazie alle Agorà democratiche ci sarà “un partito non fatto da un gruppo dirigente che usa la base, ma da una base che ha un gruppo dirigente testimone di quello che ognuno di noi vuole”. Lo ha detto Enrico Letta aprendo a Palermo le pre-Agorà democratiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug (Adnkronos) – Grazie alle Agorà democratiche ci sarà “unnon fatto da un gruppo dirigente che usa la base, ma da una base che ha un gruppo dirigente testimone di quello che ognuno di noi vuole”. Lo ha detto Enricoaprendo a Palermo le pre-Agorà democratiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

