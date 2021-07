Pazzini | Albertini e Matri ufficialmente direttori sportivi | ecco tutti i nomi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 luglio 2021) Si è svolto a Coverciano l’esame finale per diventare direttore sportivo: promossitra gli altri Ci sono nuovinel panorama calcistico italiano. L’auditorium del Centro tecnico di Coverciano ha ospitato gli esami finali organizzato dal Settore Tecnico FIGC. Un ultimo step suddiviso in due parti. Come spiega La Gazzetta dello Sport durante la mattinata gli allievi hanno sostenuto le due prove scritte: una legata alla visione di una partita dell’ultima edizione della Champions League, con domande sulla valutazione di un singolo giocatore e sulla visione tattica ...