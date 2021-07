Pavia, litiga con tre ragazzi e li investe: arrestato per tentato omicidio, gravissima una 19enne (Di lunedì 19 luglio 2021) . Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Pavia con l’accusa di tentato omicidio. Ieri notte, dopo essere stato respinto da un locale perché ubriaco, ha litigato con tre ragazzi (una diciannovenne, una diciassettenne e un quattordicenne). Al termine della discussione, è salito in macchina e li ha investiti, poi ha tentato di scappare. La maggiorenne è in prognosi riservata. Prima ci ha litigato, probabilmente per futili motivi, poi è salito in auto e li ha investiti, lasciandoli gravemente feriti a terra. Un uomo di 30 anni di ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 19 luglio 2021) . Un uomo di 30 anni è statodalla polizia stradale dicon l’accusa di. Ieri notte, dopo essere stato respinto da un locale perché ubriaco, hato con tre(una diciannovenne, una diciassettenne e un quattordicenne). Al termine della discussione, è salito in macchina e li ha investiti, poi hadi scappare. La maggiorenne è in prognosi riservata. Prima ci hato, probabilmente per futili motivi, poi è salito in auto e li ha investiti, lasciandoli gravemente feriti a terra. Un uomo di 30 anni di ...

