Paura per Loredana Bertè: sta male, interrotto il tour (Di lunedì 19 luglio 2021) Ore d’ansia per la celebre cantante Loredana Bertè. Si interrompe improvvisamente il tour per le sue condizioni di salute. Fan preoccupati. Problemi per la carismatica artista Loredana Bertè, che a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 19 luglio 2021) Ore d’ansia per la celebre cantante. Si interrompe improvvisamente ilper le sue condizioni di salute. Fan preoccupati. Problemi per la carismatica artista, che a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FicarraePicone : Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negaz… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - Mov5Stelle : “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola” sosteneva #PaoloBorsellino. La sua morte in… - sonoesauritaaa : io ho paura per il ‘sentiremo ancora parlare di loro’ ve lo dico uno dei due ha richiesto un falò per riparlare e u… - Anna07942827 : @RoxiscRosi Io non vado più da un anno. Non so se si vaccini o no ma ho paura. Per ora faccio da me. Poi si ritornerà alla normalità. -