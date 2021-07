Parla il carabiniere che uccise Carlo Giuliani al G8: “Se tornassi indietro…” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 21 luglio 2001 il Genoa diventa rosso. La guerriglia urbana scaturita dalle proteste del G8 portò alla morte di Carlo Giuliani. Vent’anni fa si svolgeva una delle pagine più sconvolgenti della storia italiana. I fatti del G8 di Genova sono ancora impressi nella memoria di molti e Parla ancora Mario Placanica. L’ex carabiniere che ha sparato due colpi di pistola uccidendo Carlo Giuliani torna a Parlare ai microfoni di SkyTG24, a vent’anni dall’incidente. . Ero lì come carabiniere, ma anche come volontario della Croce Rossa. Non sono un assassino. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 21 luglio 2001 il Genoa diventa rosso. La guerriglia urbana scaturita dalle proteste del G8 portò alla morte di. Vent’anni fa si svolgeva una delle pagine più sconvolgenti della storia italiana. I fatti del G8 di Genova sono ancora impressi nella memoria di molti eancora Mario Placanica. L’exche ha sparato due colpi di pistola uccidendotorna are ai microfoni di SkyTG24, a vent’anni dall’incidente. . Ero lì come, ma anche come volontario della Croce Rossa. Non sono un assassino. ...

