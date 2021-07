Parkinson, caffeina nella saliva ‘spia’ per monitorare evoluzione (Di lunedì 19 luglio 2021) monitorare i livelli di caffeina presenti nella saliva dei malati Parkinson per capire come evolve la patologia neurologica. Chi soffre di Parkinson in forma moderata o avanzata, infatti, presenta concentrazioni salivari di caffeina inferiori. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal gruppo di Alfredo Berardelli dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e dell’università Sapienza di Roma, pubblicato su ‘Scientific Reports’ (gruppo Nature). Risultati che, secondo gli autori, “potrebbero aprire la strada a un metodo rapido e non invasivo per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021)i livelli dipresentidei malatiper capire come evolve la patologia neurologica. Chi soffre diin forma moderata o avanzata, infatti, presenta concentrazioniri diinferiori. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal gruppo di Alfredo Berardelli dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e dell’università Sapienza di Roma, pubblicato su ‘Scientific Reports’ (gruppo Nature). Risultati che, secondo gli autori, “potrebbero aprire la strada a un metodo rapido e non invasivo per ...

