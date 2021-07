Paola Turci e il terribile schianto | 12 interventi per salvarle la vita

Leggi su kronic

(Di lunedì 19 luglio 2021) La cantanteha avuto unincidente. Da allora ha subito dodici. Vediamo cosa è successo e come sta ora.ad un evento – Getty Imagesè una cantante nota al grande pubblico che non ha bisogno di presentazioni. Nata a Roma, la sua carriera inizia presto, negli anni Ottanta. Ad oggi ha all’attivo diciassette album e due raccolte. Tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo “Fatti bella per te” con cui ha calcato il palco del Festival di Sanremo nel 2017 piazzandosi al quinto posto. ...