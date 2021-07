Palermo ricorda il sacrificio di Paolo Borsellino a 29 anni da via D’Amelio. Il sindaco Orlando conferire la cittadinanza onoraria della città di Palermo alle donne e agli uomini della Polizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Il contagio delle idee e della memoria più forte di ogni pandemia. L’esempio di eroi come Paolo Borsellino, di cui oggi ricorre l’anniversario della morte nella strage di via D’Amelio, va oltre ogni restrizione. Anche quest’anno Palermo ricorda il sacrificio del magistrato e dei cinque componenti della scorta uccisi dalla mafia. Il 19 luglio del 1992, una Fiat 126 imbottita di 90 chili di esplosivo mimetizzata tra le auto in sosta di via ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Il contagio delle idee ememoria più forte di ogni pandemia. L’esempio di eroi come, di cui oggi ricorre l’versariomorte nella strage di via, va oltre ogni restrizione. Anche quest’annoildel magistrato e dei cinque componentiscorta uccisi dalla mafia. Il 19 luglio del 1992, una Fiat 126 imbottita di 90 chili di esplosivo mimetizzata tra le auto in sosta di via ...

Advertising

MIsocialTW : Il #19luglio1992 la mafia uccide in #viadamelio #PaoloBorsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Clau… - RossellaVisaggi : RT @MIsocialTW: Il #19luglio1992 la mafia uccide in #viadamelio #PaoloBorsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Trai… - LaVocediNewYork : #Mattarella su strage di #ViaDAmelio: Spezzare connivenze e complicità. Il Presidente della Repubblica ricorda l'as… - killermedia : RT @MIsocialTW: Il #19luglio1992 la mafia uccide in #viadamelio #PaoloBorsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Trai… - micheladania : RT @ElioLannutti: Borsellino: Palermo ricorda la strage senza verità -