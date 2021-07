Palermo | il Teramo alza il prezzo di Cianci | Lanini è l’obiettivo per l’attacco

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ha transitato in Sicilia nel 2014, nell’ultima stagione in Serie C ha realizzato 11 reti con il Novara: i dettagli

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Teramo

... ilprova a cambiare strada e l'alternativa è Eric Lanini . Come riporta Il Giornale di Sicilia, per liberare Cianci i rosa dovrebbero pagare 250 mila euro ale farsi preferire ..., è positivo alla variante inglese e non a alla variante Delta come si sospettava, il ... ABRUZZO Variante indiana e nigeriana a: focolai stroncati sul... SALUTE Variante Delta, la ...Filippi persona giusta» 08:51Corriere dello Sport: “Palermo, c’è il tesoretto di Lucca. Pronto il doppio colpo in attacco. Tutte le trattative del giorno in serie C” 20:57Il Teramo fissa il prezzo per ...Il Palermo ha messo nel mirino un altro attaccante: Eric Lanini, che in passato ha già militato tra le fila del club di Viale del Fante.