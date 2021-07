Palermo: il murale di Borsellino completa “La porta di Giganti” (Di lunedì 19 luglio 2021) Un murale che ritrae il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta completa “La porta di Giganti” di Palermo. L’opera si trova accanto al grande ritratto di Falcone Un murale, realizzato su di una superfice di oltre novecento metri quadrati, completa il progetto “La porta di Giganti” di Palermo. Si tratta del dipinto dedicato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, l’opera si erge a poca distanza da quella che immortala il giudice Falcone. Paolo Borsellino e ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) Unche ritrae il giudice Paoloe la sua scorta“Ladi” di. L’opera si trova accanto al grande ritratto di Falcone Un, realizzato su di una superfice di oltre novecento metri quadrati,il progetto “Ladi” di. Si tratta del dipinto dedicato al giudice Paoloe alla sua scorta, l’opera si erge a poca distanza da quella che immortala il giudice Falcone. Paoloe ...

