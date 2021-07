Palasalerno | una nuova casa per sport ed eventi | presentato il progetto VIDEO

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 6000 posti per gli spettatori da destinare a manifestazioniive ma anche, terrazze panoramiche, campi per diverse disciplineive, una piazza ed un’area commerciale e food. Disegnato dallo studio Gau Arena, è statoquesta mattina ildel nuovo, la palazzina polifunzionale destinata alle manifestazioni e agli“minori”. Avrà una facciata cangiante che trae ispirazione dal mare e dalla ceramica di Vietri sul Mare, ma d’avanguardia perché in grado di autotraspirare ...

Advertising

anteprima24 : ** Pala#Salerno, una nuova casa per sport ed eventi: presentato il progetto (VIDEO) ** -

Ultime Notizie dalla rete : Palasalerno una

anteprima24.it

... il mio augurio è che si decida presto e che si faccia chiarezzavolta e per tutte" "In ... "Stiamo per realizzare il" Sul completamento delle opere pubbliche, nel cordo della diretta del ...... il mio augurio è che si decida presto e che si faccia chiarezzavolta e per tutte" "In ... "Stiamo per realizzare il" Sul completamento delle opere pubbliche, nel cordo della diretta del ...