Pago Veiano, in tanti per il secondo appuntamento con le visite mediche gratuite (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuona partecipazione per il secondo appuntamento con le visite gratuite specialistiche, momento promosso dal gruppo “Insieme “. Circa quaranta persone hanno affollato la sede della Pro loco per sottoporsi allo “screening” urologico. “La partecipazione cui stiamo assistendo – fanno presente da Insieme – testimonia la sensibilità della Comunità rispetto ad una causa importante quale quella della prevenzione, discorso per ovvi motivi passato purtroppo in secondo piano durante la fase acuta dell’emergenza epidemica”. “Ringraziamo – la conclusione – il dottore Castelluzzo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuona partecipazione per ilcon lespecialistiche, momento promosso dal gruppo “Insieme “. Circa quaranta persone hanno affollato la sede della Pro loco per sottoporsi allo “screening” urologico. “La partecipazione cui stiamo assistendo – fanno presente da Insieme – testimonia la sensibilità della Comunità rispetto ad una causa importante quale quella della prevenzione, discorso per ovvi motivi passato purtroppo inpiano durante la fase acuta dell’emergenza epidemica”. “Ringraziamo – la conclusione – il dottore Castelluzzo ...

