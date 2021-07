Padova, dopo dieci giorni di agonia Vincenzo muore a 29 anni ma nessuno sa perché (Di lunedì 19 luglio 2021) Una morte inspiegabile quella di Vincenzo Billeci, un giovane di appena 29 anni. Il ragazzo si è spento dopo dieci giorni di agonia, lasciando molte domande dietro di sè. Vincenzo Billeci aveva solo 29 anni, lavorava da due come dipendente presso lo stabilimento della Komatsu di Este, in provincia di Padova. E proprio qui, lo scorso 9 luglio – riporta Il Gazzettino – aveva accusato un malore sul lavoro, all’improvviso: stava lavorando alla catena di montaggio quando, verso le ore 13 si è sentito male e si è accasciato ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Una morte inspiegabile quella diBilleci, un giovane di appena 29. Il ragazzo si è spentodi, lasciando molte domande dietro di sè.Billeci aveva solo 29, lavorava da due come dipendente presso lo stabilimento della Komatsu di Este, in provincia di. E proprio qui, lo scorso 9 luglio – riporta Il Gazzettino – aveva accusato un malore sul lavoro, all’improvviso: stava lavorando alla catena di montaggio quando, verso le ore 13 si è sentito male e si è accasciato ...

