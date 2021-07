(Di lunedì 19 luglio 2021) Continuano i contagi tra i giovani in eventi di svago, anche all’aperto. Un focolaio di-19 (LIVEBLOG) legato aldiè stato infatti comunicato dai responsabili del Dipartimento di prevenzione della Usl 6 Euganea. Una decina di giovani che hanno partecipato alla manifestazione sono risultatied è in corso uno screening per tutti i loro contatti stretti. Gli organizzatori: "Nessun focolaio al" In una nota, come riporta il Corriere del Veneto, gli organizzazioni della rassegna rifiutano la definizione di "focolaio" al ...

Advertising

Miti_Vigliero : Padova, casi Covid allo Sherwood Festival: 10 positivi. In corso uno screening per tutti i loro contatti stretti… - statodelsud : Padova, casi Covid allo Sherwood Festival: 10 positivi - Pino__Merola : Padova, casi Covid allo Sherwood Festival: 10 positivi - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Padova, casi Covid allo Sherwood Festival: 10 positivi - veneto_ : RT @SkyTG24: Padova, casi Covid allo Sherwood Festival: 10 positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Padova casi

Sky Tg24

Altro punto: 'Noi sappiamo che il vaccino funziona nel 94 - 95% dei. Si potrebbe iniziare a valutare quel 6% di non responder cercando ci capire se ci sono dei parametri per individuarli e se ...'I nuoviregistrati in Toscana sono 191 su 4.217 test di cui 3.357 tamponi molecolari e 860 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,53% (9,5% sulle prime diagnosi)', fa sapere Giani. Per ...Gli anticorpi anti SarsCoV2 durano 9 mesi, sia nei sintomatici che negli asintomatici: è quello che emerge dai dati pubblicati su Nature Communication dei dati relativi all'indagine di Vo' Euganeo con ...Dal 21 al 28 luglio Il freerider professionista delle due ruote, detto il Brac, girerà il Veneto come ambassador ADMO per l'effetto farfalla della sensibilizzazione sul tema ...