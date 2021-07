(Di lunedì 19 luglio 2021) Promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro e contrasto del lavoro nero, questi alcuni degli obiettivi dei servizi di controllo attuati dai Carabinieri di. I servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere sono stati ulteriormente intensificati. In particolare, i Carabinieri disi sono vvalsi anche della collaborazione dei militari specializzati dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e Ispettorato del Lavoro di Roma, dei Carabinieri Cinofilidi Santa Maria di Galeria. Controlli a Fiumicino e Fregene Nell’ambito dell’attuazione di un articolato dispositivo, numerosissime sono state le verifiche ...

Advertising

licia35540898 : RT @CorriereCitta: Ostia, lavoratori ‘in nero’ negli stabilimenti balneari: 15.000 euro di sanzioni - CorriereCitta : Ostia, lavoratori ‘in nero’ negli stabilimenti balneari: 15.000 euro di sanzioni - ammaiFiamma : @58Franci85 @robertodp1958 @mariateresacip @Agnese73186871 Dove sto io, infatti siamo pieni di lavoratori di Alital… - AFAntoAnt : @Lavoratori_Ama @ACoS_Roma @MomyLozzi @CarloCalenda @gualtierieurope @ISPRA_Press @CorteContiPress @nzingaretti… - ilfaroonline : Ostia, negozi con prodotti scaduti e lavoratori in nero: multe a raffica -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia lavoratori

Il Corriere della Città

Controlli aL'operazione ha consentito il controllo di numerose attività commerciali dove, in ...di prodotti scaduti di validità e vari casi di presenza non contrattualizzata di"in ......giorno Redazione Web - 7 Lug 2021 Oggi 7 luglio la Chiesa Cattolica celebra San Claudio da. ... i militari avevano scoperto anche la presenza di trein nero, motivo per cui è scattata ...Caroccia: 'Si tratta di un investimento totale di 5 milioni possibile grazie al bando regionale per la rigenerazione urbana' ...La governatrice della Misericordia, Cortani, : "Ricordiamo il nostro numero 345 9766988 a disposizione della cittadinanza, per chiarimenti o informazioni" ...