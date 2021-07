Ospedale “San Pio”: nominato il nuovo Direttore Amministrativo (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, con delibera n. 433, ha proceduto nella mattinata di oggi alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo nella persona della Dott.ssa Laura Coppola, che dall’11 agosto subentrerà alla Dott.ssa Roberta Volpini, destinata all’ASL Roma 1. La Dott.ssa Coppola, laureata in giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, nonché in possesso di un prestigioso master di II livello in Direzione, Management e Coordinamento delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali, conseguito presso l’Università degli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlGenerale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, con delibera n. 433, ha proceduto nella mattinata di oggi alla nomina delnella persona della Dott.ssa Laura Coppola, che dall’11 agosto subentrerà alla Dott.ssa Roberta Volpini, destinata all’ASL Roma 1. La Dott.ssa Coppola, laureata in giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, nonché in possesso di un prestigioso master di II livello in Direzione, Management e Coordinamento delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali, conseguito presso l’Università degli ...

