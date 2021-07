Omicidio in una Rsa in Alto Adige: 78enne uccisa da un visitatore (Di lunedì 19 luglio 2021) commenta Un Omicidio è avvenuto in una Rsa a Lana, in Alto Adige. Un visitatore avrebbe ucciso con una pugnalata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma del delitto sarebbe un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) commenta Unè avvenuto in una Rsa a Lana, in. Unavrebbe ucciso con una pugnalata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma del delitto sarebbe un ...

Advertising

xposeidone : RT @GiancarloDeRisi: Era ubriaco, voleva entrare in un locale, in 3 gli si oppongono e che fa il criminale?Sale in macchina e li investe co… - finlandese111 : RT @GiancarloDeRisi: Era ubriaco, voleva entrare in un locale, in 3 gli si oppongono e che fa il criminale?Sale in macchina e li investe co… - italexit_sempre : RT @GiancarloDeRisi: Era ubriaco, voleva entrare in un locale, in 3 gli si oppongono e che fa il criminale?Sale in macchina e li investe co… - 271Anto : RT @GiancarloDeRisi: Era ubriaco, voleva entrare in un locale, in 3 gli si oppongono e che fa il criminale?Sale in macchina e li investe co… - enricogandolfi : RT @GiancarloDeRisi: Era ubriaco, voleva entrare in un locale, in 3 gli si oppongono e che fa il criminale?Sale in macchina e li investe co… -