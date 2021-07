Oltre il 50% degli italiani è immunizzato

Leggi su agi

(Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - In Italia il 50,21% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, pari a 27.120.766 di persone. Complessivamente sono 61.543.227 le dosi di vaccino somministrate, il 92.9% del totale di quelle consegnate pari finora a 66.259.046 (nel dettaglio 45.182.557 Pfizer/BioNTech, 6.953.754 Moderna, 11.858.101 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.264.634 Janssen). È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza aggiornato alle 06.09 di oggi.